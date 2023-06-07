В комитете ВР по вопросам здоровья подняли вопрос, как больницам с дорогим оборудованием пускать всех в укрытия

Детали

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, в настоящее время областные департаменты здравоохранения проводят мониторинг бомбоубежищ в медицинских учреждениях. Результаты проверки будут через несколько дней, отметил Ляшко.

В то же время, как заявил Радуцкий, после начала полномасштабного вторжения рф в Украине была создана сеть учреждений, которые оборудовали так свои укрытия, чтобы там можно было проводить операции. Поставили там дорогостоящее оборудование и палаты интенсивной терапии.

И теперь, по словам нардепа, руководители таких заведений волнуются, как им одновременно во время тревоги предоставлять медицинские услуги и пускать всех желающих в бомбоубежище.

“С одной стороны, есть поручение Президента, что все объекты укрытия должны быть открытыми, с другой – реанимационные действия должны проводиться в соответствующих условиях. Также нужно решить вопрос, как обеспечить охрану оборудования, которое стоит миллионы гривен", - написал Радуцкий в Telegram.

Напомним

После трагедии возле укрытия в Деснянском районе, где погибли люди из-за закрытого убежища, Президент Владимир Зеленский заявил, что все укрытия должны быть доступными. И призвал всех представителей местной власти проконтролировать, чтобы все убежища были открытыми.