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В комитете ВР по вопросам здоровья подняли вопрос, как больницам с дорогим оборудованием пускать всех в укрытия

Киев • УНН

 • 318771 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Комитет ВР по вопросам здоровья нации заслушал главу министерства здравоохранения Украины, о состоянии укрытий в медицинских учреждениях после трагедии возле хранилища поликлиники в Деснянском районе Киева. Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, нардеп Михаил Радуцкий в Telegram, пишет УНН.

В комитете ВР по вопросам здоровья подняли вопрос, как больницам с дорогим оборудованием пускать всех в укрытия

Детали

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, в настоящее время областные департаменты здравоохранения проводят мониторинг бомбоубежищ в медицинских учреждениях. Результаты проверки будут через несколько дней, отметил Ляшко.

В то же время, как заявил Радуцкий, после начала полномасштабного вторжения рф в Украине была создана сеть учреждений, которые оборудовали так свои укрытия, чтобы там можно было проводить операции. Поставили там дорогостоящее оборудование и палаты интенсивной терапии.

И теперь, по словам нардепа, руководители таких заведений волнуются, как им одновременно во время тревоги предоставлять медицинские услуги и пускать всех желающих в бомбоубежище.

“С одной стороны, есть поручение Президента, что все объекты укрытия должны быть открытыми, с другой – реанимационные действия должны проводиться в соответствующих условиях. Также нужно решить вопрос, как обеспечить охрану оборудования, которое стоит миллионы гривен", - написал Радуцкий в Telegram.

Напомним

После трагедии возле укрытия в Деснянском районе, где погибли люди из-за закрытого убежища, Президент Владимир Зеленский заявил, что все укрытия должны быть доступными. И призвал всех представителей местной власти проконтролировать, чтобы все убежища были открытыми.

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