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Более трети осмотренных укрытий в Киеве оказались технически непригодными для эксплуатации

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. Комиссия проверила 73% от общего фонда столичных укрытий. Больше трети из более трех тысяч объектов признаны не пригодными для эксплуатации. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, передает УНН.

Более трети осмотренных укрытий в Киеве оказались технически непригодными для эксплуатации

Детали

По словам Камышина, комиссия его ведомства, накануне 6 мая, осуществила проверку укрытий Киева. О промежуточных результатах министр уже доложил президенту во время селекторного совещания и они таковы:

  • Проверено 3 382 объекта, что составляет 73% от общего фонда укрытий Киева.
  • Абсолютное большинство укрытий остаются без свободного доступа.
  • По состоянию укрытий: 35% от проверенных не пригодны для эксплуатации, 65% технически пригодны.

"Техническая пригодность укрытий с одной стороны дает нам надежду, что приведение их в порядок дает нам достаточный фонд укрытий для города. Однако перечень замечаний к технически пригодным укрытиям остается значительным. В целом результаты ревизии пока неутешительны", - подытожил Камышин.

Дополнение

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе столицы люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибло три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице. После трагедии правительство приняло решение о проверке укрытий по всей Украине.

В приложение "Киев Цифровой" за сутки поступило более тысячи жалоб жителей столицы относительно укрытий, почти половина из-за закрытых бомбоубежищ.

По данным МВД по состоянию на 5 июня в Украине обследовано более 50 тысяч бомбоубежищ. Закрытыми из проверенных оказались 9%, непригодными к использованию - 23%.

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