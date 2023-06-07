Более трети осмотренных укрытий в Киеве оказались технически непригодными для эксплуатации

Детали

По словам Камышина, комиссия его ведомства, накануне 6 мая, осуществила проверку укрытий Киева. О промежуточных результатах министр уже доложил президенту во время селекторного совещания и они таковы:



Проверено 3 382 объекта, что составляет 73% от общего фонда укрытий Киева.



Абсолютное большинство укрытий остаются без свободного доступа.



По состоянию укрытий: 35% от проверенных не пригодны для эксплуатации, 65% технически пригодны.



"Техническая пригодность укрытий с одной стороны дает нам надежду, что приведение их в порядок дает нам достаточный фонд укрытий для города. Однако перечень замечаний к технически пригодным укрытиям остается значительным. В целом результаты ревизии пока неутешительны", - подытожил Камышин.

Дополнение

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе столицы люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибло три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице. После трагедии правительство приняло решение о проверке укрытий по всей Украине.

В приложение "Киев Цифровой" за сутки поступило более тысячи жалоб жителей столицы относительно укрытий, почти половина из-за закрытых бомбоубежищ.

По данным МВД по состоянию на 5 июня в Украине обследовано более 50 тысяч бомбоубежищ. Закрытыми из проверенных оказались 9%, непригодными к использованию - 23%.

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