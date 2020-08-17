Мінінфраструктури консультуватимуть щодо проектів концесій та ДПП

Так, зі слів міністра інфраструктури Владислава Криклія, спільно з європейськими партнерами Мінінфраструктури продовжує здійснювати підготовку низки проектів на умовах державно-приватного партнерства (ДПП) у морських портах України. Йдеться про проекти з розвитку пасажирського комплексу Одеського порту, поромної переправи та першого і контейнерного терміналів порту "Чорноморськ", а також Бердянського морського торговельного порту.

"Ми впроваджуємо і готові надалі впроваджувати перспективні проекти державно-приватного партнерства у морських портах України, адже це не тільки нові інвестиції у розвиток портів та їх інфраструктуру, а й покращення та зростання всієї галузі. Вдячний нашим партнерам з ЄБРР за постійну підтримку та співпрацю. Попереду багато планів, будемо працювати далі", - зазначив міністр.

Разом з представниками ЄБРР Криклій, як вказано, обговорив можливість надання допомоги в розробці техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту на базі Бердянського морського торговельного порту та підготовки попереднього ТЕО щодо проекту розвитку пасажирського комплексу Одеського порту та інших потенційних проєктів.



Крім цього, учасники обговорили реалізацію важливих проектів на умовах ДПП у сфері авіації. Зокрема, продовження роботи над ТЕО аеропортів, а також можливість створення окремого аеропортового фонду для розвитку летовищ, зазначили у міністерстві.

"Ми проаналізували існуючий міжнародний досвід зі створення аеропортових фондів. І для запуску цього проекту в Україні необхідна низка законодавчих змін, у тому числі, у Бюджетний та Повітряний кодекси. Ми вже звернулися до наших партнерів з ЄБРР з листом щодо підтримки у створенні такого фонду і вдячні за позитивний відгук та попередню згоду у залученні професійних консультантів для розробки необхідних змін", - проінформував Криклій.

Крім того, вказано, що для аналізу інституційної спроможності міністерства щодо підготовки та супроводу проектів концесій та державно-приватного партнерства залучать професійних консультантів.

"Також за ініціативи ЄБРР для аналізу інституційної спроможності Міністерства готувати та супроводжувати проекти концесій та ДПП будуть залучені професійні консультанти Ankura, які проводитимуть аналіз поточних планів з їх підготовки та ролі кожного з учасників, організаційної та функціональної структури, розміру необхідних фінансових ресурсів тощо. У результаті такого дослідження будуть сформовані рекомендації для відомства, як найкраще організувати ефективну та швидку підготовку якісних проєктів ДПП", - зазначили у пресслужбі.

Як повідомляв УНН, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив про передачу у концесію порту "Ольвія" (Миколаїв) на наступному тижні. Концесіонером стала компанія QTerminals держави Катар. У розвиток порту катарська компанія повинна буде вкласти близько 3,4 млрд грн прямих інвестицій, відраховувати державі не менше 82 млн грн на рік, а також вкласти 80 млн грн у розвиток Миколаєва.