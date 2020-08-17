Мінінфраструктури консультуватимуть щодо проектів концесій та ДПП

ukru
18:42 • 30384 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 63176 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 77461 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 109410 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 116232 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115574 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 150162 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124853 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124587 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123813 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 78080 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 100588 перегляди
В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

19 березня, 13:25 • 26326 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 72327 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

16:36 • 27615 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 72327 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 100588 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 78080 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 150162 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116445 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50043 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 57465 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107455 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125755 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125185 перегляди
Актуальне
Мінінфраструктури консультуватимуть щодо проектів концесій та ДПП

Мінінфраструктури консультуватимуть щодо проектів концесій та ДПП

Київ • УНН

 • 11403 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Міністерство інфраструктури України продовжує здійснювати підготовку низки проектів на умовах державно-приватного партнерства у морських портах України. За ініціативи Європейського банку реконструкції та розвитку, для аналізу спроможності міністерства готувати та супроводжувати проекти концесій та ДПП, залучать професійних консультантів. Про це повідомили у пресслужбі міністерства, передає УНН.

Так, зі слів міністра інфраструктури Владислава Криклія, спільно з європейськими партнерами Мінінфраструктури продовжує здійснювати підготовку низки проектів на умовах державно-приватного партнерства (ДПП) у морських портах України. Йдеться про проекти з розвитку пасажирського комплексу Одеського порту, поромної переправи та першого і контейнерного терміналів порту "Чорноморськ", а також Бердянського морського торговельного порту.

"Ми впроваджуємо і готові надалі впроваджувати перспективні проекти державно-приватного партнерства у морських портах України, адже це не тільки нові інвестиції у розвиток портів та їх інфраструктуру, а й покращення та зростання всієї галузі. Вдячний нашим партнерам з ЄБРР за постійну підтримку та співпрацю. Попереду багато планів, будемо працювати далі", - зазначив міністр.

Разом з представниками ЄБРР Криклій, як вказано, обговорив можливість надання допомоги в розробці техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту на базі Бердянського морського торговельного порту та підготовки попереднього ТЕО щодо проекту розвитку пасажирського комплексу Одеського порту та інших потенційних проєктів.

Крім цього, учасники обговорили реалізацію важливих проектів на умовах ДПП у сфері авіації. Зокрема, продовження роботи над ТЕО аеропортів, а також можливість створення окремого аеропортового фонду для розвитку летовищ, зазначили у міністерстві.

"Ми проаналізували існуючий міжнародний досвід зі створення аеропортових фондів. І для запуску цього проекту в Україні необхідна низка законодавчих змін, у тому числі, у Бюджетний та Повітряний кодекси. Ми вже звернулися до наших партнерів з ЄБРР з листом щодо підтримки у створенні такого фонду і вдячні за позитивний відгук та попередню згоду у залученні професійних консультантів для розробки необхідних змін", - проінформував Криклій.

Крім того, вказано, що для аналізу інституційної спроможності міністерства щодо підготовки та супроводу проектів концесій та державно-приватного партнерства залучать професійних консультантів.

"Також за ініціативи ЄБРР для аналізу інституційної спроможності Міністерства готувати та супроводжувати проекти концесій та ДПП будуть залучені професійні консультанти Ankura, які проводитимуть аналіз поточних планів з їх підготовки та ролі кожного з учасників, організаційної та функціональної структури, розміру необхідних фінансових ресурсів тощо. У результаті такого дослідження будуть сформовані рекомендації для відомства, як найкраще організувати ефективну та швидку підготовку якісних проєктів ДПП", - зазначили у пресслужбі.

Як повідомляв УНН, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив про передачу у концесію порту "Ольвія" (Миколаїв) на наступному тижні. Концесіонером стала компанія QTerminals держави Катар. У розвиток порту катарська компанія повинна буде вкласти близько 3,4 млрд грн прямих інвестицій, відраховувати державі не менше 82 млн грн на рік, а також вкласти 80 млн грн у розвиток Миколаєва.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92