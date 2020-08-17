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Мининфраструктуры будут консультировать по проектам концессий и ГЧП

Мининфраструктуры будут консультировать по проектам концессий и ГЧП

Киев  •  УНН

 • 11393 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Министерство инфраструктуры Украины продолжает осуществлять подготовку ряда проектов на условиях государственно-частного партнерства в морских портах Украины. По инициативе Европейского банка реконструкции и развития, для анализа способности министерства готовить и сопровождать проекты концессий и ГЧП, привлекут профессиональных консультантов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает УНН.

Так, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, совместно с европейскими партнерами Мининфраструктуры продолжает осуществлять подготовку ряда проектов на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) в морских портах Украины. Речь идет о проектах по развитию пассажирского комплекса Одесского порта, паромной переправы и первого и контейнерного терминалов порта "Черноморск", а также Бердянского морского торгового порта.

"Мы внедряем и готовы в дальнейшем внедрять перспективные проекты государственно-частного партнерства в морских портах Украины, ведь это не только новые инвестиции в развитие портов и их инфраструктуру, но и улучшение и роста всей отрасли. Благодарен нашим партнерам с ЕБРР за постоянную поддержку и сотрудничество. Впереди много планов, будем работать дальше", - отметил министр.

Вместе с представителями ЕБРР Криклий, как указано, обсудил возможность оказания помощи в разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта на базе Бердянского морского торгового порта и подготовки предварительного ТЭО по проекту развития пассажирского комплекса Одесского порта и других потенциальных проектов.

Кроме этого, участники обсудили реализацию важных проектов на условиях ГЧП в сфере авиации. В частности, продолжение работы над ТЭО аэропортов, а также возможность создания отдельного аэропортового фонда для развития аэропортов, отметили в министерстве.

"Мы проанализировали существующий международный опыт по созданию аэропортовых фондов. И для запуска этого проекта в Украине необходим ряд законодательных изменений, в том числе, в Бюджетный и Воздушный кодексы. Мы уже обратились к нашим партнерам с ЕБРР с письмом относительно поддержки в создании такого фонда и благодарны за положительный отзыв и предварительное согласие в привлечении профессиональных консультантов для разработки необходимых изменений", - проинформировал Криклий.

Кроме того, указано, что для анализа институциональной способности министерства по подготовке и сопровождению проектов концессий и государственно-частного партнерства привлекут профессиональных консультантов.

"Также по инициативе ЕБРР для анализа институциональной способности Министерства готовить и сопровождать проекты концессий и ГЧП будут привлечены профессиональные консультанты Ankura, которые будут проводить анализ текущих планов по их подготовке и роли каждого из участников, организационной и функциональной структуры, размера необходимых финансовых ресурсов и т.д. В результате такого исследования будут сформированы рекомендации для ведомства, как лучше организовать эффективную и быструю подготовку качественных проектов ГЧП", - отметили в пресс- службе.

Как сообщал УНН, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о передаче в концессию порта "Ольвия" (Николаев) на следующей неделе. Концессионером стала компания QTerminals государства Катар. В развитие порта катарская компания должна будет вложить около 3,4 млрд грн прямых инвестиций, отчислять государству не менее 82 млн грн в год, а также вложить 80 млн грн в развитие Николаева.

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