Мінагрополітики дозволили відкрити рахунок для благодійників на допомогу країнам Африки та Азії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Уряд у п’ятницю ухвалив рішення доручити Міністерству аграрної політики та продовольства відкрити рахунок у Нацбанку для благодійних пожертв на надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук після засідання Кабміну, пише УНН.
Цитата
“Доручено Міністерству аграрної політики та продовольства відкрити рахунок у Національному банку з метою залучення добровільних внесків (благодійних пожертв) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права для фінансового забезпечення заходів з надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії", - написав Мельничук в Telegram.
До слова
Для країн Африки та Азії в Україні діє гуманітарна продовольча програма Grain From Ukraine. У межах цієї ініціативи Україна, країни-партнери та донори з приватного сектора постачають українське зерно до країн Африки та Азії, які стикаються з проблемою голоду.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, Рада дозволила міністерствам використовувати добровільні внески.