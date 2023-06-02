Мінагрополітики дозволили відкрити рахунок для благодійників на допомогу країнам Африки та Азії

Цитата

“Доручено Міністерству аграрної політики та продовольства відкрити рахунок у Національному банку з метою залучення добровільних внесків (благодійних пожертв) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права для фінансового забезпечення заходів з надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії", - написав Мельничук в Telegram.

До слова

Для країн Африки та Азії в Україні діє гуманітарна продовольча програма Grain From Ukraine. У межах цієї ініціативи Україна, країни-партнери та донори з приватного сектора постачають українське зерно до країн Африки та Азії, які стикаються з проблемою голоду.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, Рада дозволила міністерствам використовувати добровільні внески.