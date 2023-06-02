Минагрополитики разрешили открыть счет для благотворителей на помощь странам Африки и Азии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Правительство в пятницу приняло решение поручить Министерству аграрной политики и продовольствия открыть счет в Нацбанке для благотворительных пожертвований на оказание гуманитарной помощи государствам Африки и Азии. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук после заседания Кабмина, пишет УНН.
Цитата
“Поручено Министерству аграрной политики и продовольствия открыть счет в Национальном банке с целью привлечения добровольных взносов (благотворительных пожертвований) от физических и юридических лиц частного права и/или публичного права для финансового обеспечения мероприятий по оказанию гуманитарной помощи государствам Африки и Азии", - написал Мельничук в Telegram.
К слову
Для стран Африки и Азии в Украине действует гуманитарная продовольственная программа Grain From Ukraine. В рамках этой инициативы Украина, страны-партнеры и доноры из частного сектора поставляют украинское зерно в страны Африки и Азии, которые сталкиваются с проблемой голода.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, Рада разрешила министерствам использовать добровольные взносы.