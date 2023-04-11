Рада дозволила міністерствам використовувати добровільні внески

Цитата

«Міністерства зможуть використовувати добровільні внески. Законопроєкт 8433 проголосований у другому читанні та в цілому», - написав Гончаренко.

Він зазначив, що тепер міністерства зможуть приймати добровільні внески від громадян та компаній на відповідні заходи з нацбезпеки та оборони, відновлення, підтримки та розвитку країни.

«Тобто, якщо простіше, міністерства зможуть збирати на різні волонтерські речі», - пояснив Гончаренко.

Доповнення

В Україні представили новий цифровий інструмент для добровільних пенсійних внесків.