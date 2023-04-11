Рада дозволила міністерствам використовувати добровільні внески
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроект, який дозволяє міністерствам використовувати добровільні внески. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.
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«Міністерства зможуть використовувати добровільні внески. Законопроєкт 8433 проголосований у другому читанні та в цілому», - написав Гончаренко.
Він зазначив, що тепер міністерства зможуть приймати добровільні внески від громадян та компаній на відповідні заходи з нацбезпеки та оборони, відновлення, підтримки та розвитку країни.
«Тобто, якщо простіше, міністерства зможуть збирати на різні волонтерські речі», - пояснив Гончаренко.
Доповнення
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