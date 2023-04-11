Рада разрешила министерствам использовать добровольные взносы

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«Министерства смогут использовать добровольные взносы. Законопроект 8433 проголосован во втором чтении и в целом», - написал Гончаренко.

Он отметил, что теперь министерства смогут принимать добровольные взносы от граждан и компаний на соответствующие мероприятия по нацбезопасности и обороне, восстановлению, поддержке и развитию страны.

«То есть, если проще, министерства смогут собирать на различные волонтерские вещи», - пояснил Гончаренко.

Дополнение

В Украине представили новый цифровой инструмент для добровольных пенсионных взносов.