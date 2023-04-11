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Рада разрешила министерствам использовать добровольные взносы

Рада разрешила министерствам использовать добровольные взносы

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект, который позволяет министерствам использовать добровольные взносы. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

«Министерства смогут использовать добровольные взносы. Законопроект 8433 проголосован во втором чтении и в целом», - написал Гончаренко.

Он отметил, что теперь министерства смогут принимать добровольные взносы от граждан и компаний на соответствующие мероприятия по нацбезопасности и обороне, восстановлению, поддержке и развитию страны.

«То есть, если проще, министерства смогут собирать на различные волонтерские вещи», - пояснил Гончаренко.

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В Украине представили новый цифровой инструмент для добровольных пенсионных взносов.

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