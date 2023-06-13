У Херсоні мікрорайон Острів перевірять вибухотехніки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Упродовж тижня мікрорайон Острів у Херсоні обстежать вибухотехніки, потім комунальники розпочнуть роботи з ліквідації підтоплення. Про це повідомляє МВС із посиланням на міністра внутрішніх справ, керівника робіт із ліквідації наслідків вибуху ГЕС Ігоря Клименка, пише УНН.
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"Найближчим часом вулиці мікрорайону будуть обстежені вибухотехніками. Після цього роботи розпочнуть комунальники. 13 червня рівень води у мікрорайоні Острів сягає 2.91 м, вода сходитиме ще упродовж кількох днів", - заявив міністр під час засідання штабу.
Деталі
За даними МВС, повідомлення про спалах інфекційних хвороб у регіоні відсутні.
"У Нововоронцовській громаді енергетики вранці підключили до живлення свердловину, яка забезпечить жителів водою", - зазначається в повідомленні.
Міністр внутрішніх справ України під час засідання штабу з ліквідації наслідків вибуху ГЕС доручив посадовцям обласних військових адміністрацій найближчим часом виїхати з робочими візитами до постраждалих громад, щоб зафіксувати наявні проблеми.
Доповнення
Через підтоплення Херсона загинули двоє людей. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, в одному з районів міста виявили тіла чоловіка та жінки.
Втім вода починає спадати на підтоплених територіях Херсонщини. Площа підтоплення скоротилася орієнтовно вдвічі. 31 населений пункт на правому березі та 17 на лівому залишаються підтопленими.