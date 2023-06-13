В Херсоне микрорайон Остров проверят взрывотехники

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"В ближайшее время улицы микрорайона будут обследованы взрывотехниками. После этого работы начнут коммунальщики. 13 июня уровень воды в микрорайоне Остров достигает 2.91 м, вода будет сходить еще в течение нескольких дней", - заявил министр во время заседания штаба.

Детали

По данным МВД, сообщения о вспышке инфекционных болезней в регионе отсутствуют.

"В Нововоронцовской громаде энергетики утром подключили к питанию скважину, которая обеспечит жителей водой", - отмечается в сообщении.

Министр внутренних дел Украины во время заседания штаба по ликвидации последствий взрыва ГЭС поручил должностным лицам областных военных администраций в ближайшее время выехать с рабочими визитами в пострадавшие громады, чтобы зафиксировать имеющиеся проблемы.

Дополнение

Из-за подтопления Херсона погибли два человека. Как сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, в одном из районов города обнаружили тела мужчины и женщины.

Впрочем, вода начинает спадать на подтопленных территориях Херсонщины. Площадь подтопления сократилась ориентировочно вдвое. 31 населенный пункт на правом берегу и 17 на левом остаются подтопленными.