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В Херсоне микрорайон Остров проверят взрывотехники

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. В течение недели микрорайон Остров в Херсоне обследуют взрывотехники, затем коммунальщики начнут работы по ликвидации подтопления. Об этом сообщает МВД со ссылкой на министра внутренних дел, руководителя работ по ликвидации последствий взрыва ГЭС Игоря Клименко, пишет УНН.

В Херсоне микрорайон Остров проверят взрывотехники

Цитата

"В ближайшее время улицы микрорайона будут обследованы взрывотехниками. После этого работы начнут коммунальщики. 13 июня уровень воды в микрорайоне Остров достигает 2.91 м, вода будет сходить еще в течение нескольких дней", - заявил министр во время заседания штаба.

Детали

По данным МВД, сообщения о вспышке инфекционных болезней в регионе отсутствуют.

"В Нововоронцовской громаде энергетики утром подключили к питанию скважину, которая обеспечит жителей водой", - отмечается в сообщении.

Министр внутренних дел Украины во время заседания штаба по ликвидации последствий взрыва ГЭС поручил должностным лицам областных военных администраций в ближайшее время выехать с рабочими визитами в пострадавшие громады, чтобы зафиксировать имеющиеся проблемы.

Дополнение

Из-за подтопления Херсона погибли два человека. Как сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, в одном из районов города обнаружили тела мужчины и женщины.

Впрочем, вода начинает спадать на подтопленных территориях Херсонщины. Площадь подтопления сократилась ориентировочно вдвое. 31 населенный пункт на правом берегу и 17 на левом остаются подтопленными.

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