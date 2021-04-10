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17:51
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Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі
17:38
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Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім
16:31
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У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена
Ексклюзив
18 березня, 10:51
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Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта
18 березня, 10:29
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У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог
17 березня, 19:38
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Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ
17 березня, 18:58
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Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський
Ексклюзив
17 березня, 14:49
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Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
17 березня, 13:49
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У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас
Ексклюзив
17 березня, 12:39
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Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи
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