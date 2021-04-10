Николая Глушкова, который критиковал Путина, "задушили в его доме в Лондоне" - вывод экспертов

Детали

Так, Глушкова, который критиковал президента России Владимира Путина, нашли мертвым в Нью-Молден на юго-западе Лондона в марте 2018 года.

Коронерским судом Западного Лондона были представлены доказательства, свидетельствующие о том, что смерть Глушкова была представлена как самоубийство, и в ней участвовала некая "третья сторона".

Так, по заключению патологоанатома, представленного судом, нанесенные повреждения могут быть вызваны тем, что какой-то человек, который был позади, держал Глушкова за шею.

При этом в заключении отмечается также отсутствие травм, указывающих на длительную схватку или удерживание третьей стороной, и отсутствие травм верхних конечностей защитного характера.

Однако, зачитывая вердикт, коронер заявил: "Судя по всей документации, из всех собранных доказательств, Николай Глушков умер в результате умышленного убийства".

Расследование совпало по времени с повторной просьбой контртеррористического подразделения лондонской полиции предоставить дополнительную информацию о смерти Глушкова.

Как сообщили в полиции, никаких арестов пока не проводили, и мотивы еще не установлены.

Справка

Тело Глушкова нашли его родственники и близкие поздно вечером в понедельник, 12 марта 2018 года.

Глушков умер в возрасте 68 лет. В свое время он был заместителем директора государственной компании "Аэрофлот". Николай Глушков дважды был обвинен российскими правоохранительными органами в мошенничестве. В 2017 году во время заочного рассмотрения дела в России Глушков был приговорен к восьми годам тюремного заключения за кражу 123 млн долл. у "Аэрофлота".

Среди прочего Глушков был бизнес-партнером и близким другом российского олигарха Бориса Березовского, который остро критиковал Путина. После смерти Березовского, которого нашли повешенным в его доме в Англии в 2013 году, Глушков открыто заявлял, что не верит в самоубийство друга и утверждал, что бывшего олигарха убили.

Стоит отметить, тело Глушкова нашли через неделю после отравления "Новичком" в Солсбери бывшего офицера ФСБ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.