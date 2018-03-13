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У Лондоні знайшли мертвим соратника Березовського

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. У Лондоні знайшли мертвим Миколу Глушкова, близького друга та ділового партнера покійного російського олігарха Бориса Березовського, повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Тіло Глушкова знайшли його родичі та близькі пізно ввечері у понеділок, 12 березня. Один з його друзів, редактор газети Moscow Times Демьян Кудрявцев, розмістив на своїй сторінці у Facebook повідомлення про смерть товариша. Причина смерті не називається.

Глушков помер у віці 68 років. Свого часу він був заступником директора державної компанії "Аерофлот". Микола Глушков двічі був звинувачений російськими правоохоронними органами в шахрайстві. У 2017 році під час заочного розгляду справи в Росії Глушков був засуджений до восьми років тюремного ув'язнення за крадіжку 123 млн дол. у "Аерофлота".

Після смерті Березовського, Глушков відкрито заявляв, що не вірить у самогубство товариша і стверджував, що колишнього олігарха вбили.

Як повідомляв УНН, депутати британського парламенту вимагають від керівника міністерства внутрішніх справ Амбер Радд провести ретельне розслідування 14 несподіваних або підозрілих смертей, що сталися на території Британії за останні роки.

Більшість загиблих були так чи інакше пов’язані з бізнесменом Березовським (він також в списку) або колишнім співробітником ФСБ Олександром Литвиненком, який помер в Лондоні 2006 року в результаті отруєння полонієм.

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