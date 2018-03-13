В Лондоне нашли мертвым соратника Березовского
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Лондоне нашли мертвым Николая Глушкова, близкого друга и делового партнера покойного российского олигарха Бориса Березовского, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Тело Глушкова нашли его родственники и близкие поздно вечером в понедельник, 12 марта. Один из его друзей, редактор газеты Moscow Times Демьян Кудрявцев, разместил на своей странице в Facebook сообщение о смерти товарища. Причина смерти не называется.
Глушков умер в возрасте 68 лет. В свое время он был заместителем директора государственной компании "Аэрофлот". Николай Глушков дважды был обвинен российскими правоохранительными органами в мошенничестве. В 2017 году во время заочного рассмотрения дела в России Глушков был приговорен к восьми годам тюремного заключения за кражу 123 млн долл. у "Аэрофлота".
После смерти Березовского, Глушков открыто заявлял, что не верит в самоубийство друга и утверждал, что бывшего олигарха убили.
Как сообщал УНН, депутаты британского парламента требуют от руководителя министерства внутренних дел Амбер Радд провести тщательное расследование 14 неожиданных или подозрительных смертей, произошедших на территории Великобритании за последние годы.
Большинство погибших были так или иначе связаны с бизнесменом Березовским (он тоже в списке) или бывшим сотрудником ФСБ Александром Литвиненко, который умер в Лондоне в 2006 году в результате отравления полонием.