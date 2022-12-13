Миколаївщина: окупанти знову обстріляли Очаківську громаду, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ, 13 грудня. УНН. Російська армія вчора тричі завдала удару по акваторії та населеному пункту Очаківської громади, що на Миколаївщині. У результаті ворожих обстрілів одна людина отримала поранення, також відомо про пошкодження будинків. Про це розповів керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує УНН.
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«Вчора, 12 грудня, о 09:50, 12:25 та 19:35 ворог завдавав ударів по акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого поранення отримала одна людина. Пошкоджено та зруйновано житлові будинки», - написав він.
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Також вчора о 16:30 ворожого обстрілу зазнав населений пункт Куцурубської громади. У результаті чого пошкоджено об’єкт інфраструктури. Постраждалих немає.
У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
На Кінбурнській косі, яка поки під контролем російських окупантів, залишилася певна кількість цивільних.