Николаевская область: оккупанты снова обстреляли Очаковскую громаду, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ, 13 декабря. УНН. Российская армия вчера трижды нанесла удар по акватории и населенному пункту Очаковской громады Николаевской области. В результате вражеских обстрелов один человек получил ранения, также известно о повреждении домов. Об этом рассказал руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует УНН.
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«Вчера, 12 декабря, в 09:50, 12:25 и 19:35 враг наносил удары по акватории и населенному пункту Очаковской громады. В результате ранения получил один человек. Повреждены и разрушены жилые дома», - написал он.
Детали
Также вчера в 16:30 вражеского обстрела подвергся населенный пункт Куцурубской громады. В результате чего поврежден объект инфраструктуры. Пострадавших нет.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
На Кинбурнской косе, которая пока под контролем российских оккупантов, осталось определенное количество гражданских.