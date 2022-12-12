На Кінбурнській косі є певна кількість цивільних – Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. На Кінбурнській косі, яка поки під контролем російських окупантів, залишилася певна кількість цивільних. Про це під час брифінгу повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.
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"Є додаткова інформація, що залишалася там певна кількість цивільних осіб, які відмовилися виїжджати й зробили запаси води та їжі. Ситуація там складна, ворог обстрілює Очаківську та Куцурубську громади на постійній основі", – сказав Кім.
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Нагадаємо
Раніше Віталій Кім повідомляв, що на Кінбурнській косі цивільних немає.
Зараз Кінбурнська коса перебуває під контролем російських окупантів, військова операція з її звільнення триває.