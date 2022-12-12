На Кинбурнской косе есть определенное количество гражданских – Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. На Кинбурнской косе, которая пока под контролем российских оккупантов, осталось определенное количество гражданских. Об этом во время брифинга сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.
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"Есть дополнительная информация, что оставалось там определенное количество гражданских лиц, которые отказались выезжать и сделали запасы воды и пищи. Ситуация там сложная, враг обстреливает Очаковскую и Куцурубскую громады на постоянной основе", – сказал Ким.
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Напомним
Ранее Виталий Ким сообщал, что на Кинбурнской косе гражданских нет.
Сейчас Кинбурнская коса находится под контролем российских оккупантов, военная операция по ее освобождению продолжается.