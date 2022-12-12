Николаевская область: оккупанты снова обстреляли акваторию Очаковской громады
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Российские оккупанты вчера, 11 декабря, и ночью 12 декабря обстреляли акваторию Очаковской громады Николаевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.
Детали
По данным главы ОВА, обстрелы фиксировали в Николаевском районе, ситуация по состоянию на 12 декабря следующая:
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- Вчера, 11 декабря, в 12:27 враг наносил удары с РСЗО по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
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- Также вчера, 11 декабря, ориентировочно в 23:50 в результате вражеского обстрела одного из населенных пунктов Куцурубской громады разрушено хозяйственное помещение, поврежден объект социальной инфраструктуры, жилые дома. Пострадавших нет.
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- Ночью, 12 декабря, в 00:10 враг наносил минометный обстрел по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
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В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
По информации Николаевской ОВА, 10 декабря захватчики нанесли удары с РСЗО по открытой территории населенного пункта Куцурубской громады. Разрушений и пострадавших нет.