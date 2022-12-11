Рашисти обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram повідомив про обстріли в Миколаївському районі. Окупанти запустили снаряди у сторону Куцурубської громади, пише УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій у Миколаївському районі вчора, 10 грудня, о 22:20 ворог завдавав ударів з РСЗВ по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Додамо
Російська окупаційна армія у ніч проти 11 грудня обстріляла Нікопольський район, де залишила після себе Понівечені будинки та електромережі.