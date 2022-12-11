Понівечені будинки та електромережі: окупанти вночі атакували Нікопольський район
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Російська окупаційна армія у ніч проти 11 грудня обстріляла Нікопольський район, де залишила після себе Понівечені будинки та електромережі.
Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
Деталі
Росіяни шість разів за ніч обстріляли Нікопольський район з “Градів” та важкої артилерії. Поцілили по трьох громадах — Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій. Випустили понад 50 снарядів. Люди неушкоджені.
У Червоногригорівській громаді побиті 15 приватних будинків, 50 сонячних панелей, декілька господарчих споруд та автівок, газопроводи та лінії електропередач. Без світла та води лишилися три села. Аварійні бригади уже стали до роботи.
У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків та господарчих споруд, адміністративні та офісні будівлі.
Додамо
Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що військові України відбили атаки російської армії в районі 11 населених пунктів Луганської та Донецької областей.