Изуродованные дома и электросети: оккупанты ночью атаковали Никопольский район
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Российская оккупационная армия в ночь на 11 декабря обстреляла Никопольский район, где оставила после себя Изуродованные дома и электросети.
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
Детали
Русские шесть раз за ночь обстреляли Никопольский район из “градов” и тяжелой артиллерии. Попали по трем общинам — Никопольскому, Красногригоревскому и Марганецкому. Выпустили более 50 снарядов. Люди невредимы.
В Красногригорьевской общине избиты 15 частных домов, 50 солнечных панелей, несколько хозяйственных сооружений и автомобилей, газопроводы и линии электропередач. Без света и воды остались три деревни. Аварийные бригады уже приступили к работе.
В Никополе изуродованы с десяток частных домов и хозяйственных построек, административные и офисные здания.
Добавим
Генштаб в утренней сводке сообщил, что военные Украины отразили атаки российской армии в районе 11 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.