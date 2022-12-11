ЗСУ відбили атаки росіян в районі 11 населених пунктів Донбасу

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Розпочалася 291 доба російського широкомасштабного вторгнення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 3 пункти управління та 3 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів.

Додамо

Протягом дня росіяни обстріляли дві прикордонні громади на півночі Сумської області. Під ворожим вогнем опинилися Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади.