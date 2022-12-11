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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24433 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 57329 перегляди

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31 березня, 15:02 • 95650 перегляди

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31 березня, 14:30 • 146113 перегляди

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31 березня, 12:29 • 170820 перегляди

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ЗСУ відбили атаки росіян в районі 11 населених пунктів Донбасу

ЗСУ відбили атаки росіян в районі 11 населених пунктів Донбасу

Київ • УНН

 • 603651 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що військові України відбили атаки російської армії в районі 11 населених пунктів Луганської та Донецької областей, пише УНН.

Деталі

Розпочалася 291 доба російського широкомасштабного вторгнення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 3 пункти управління та 3 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів.

Додамо

Протягом дня росіяни обстріляли дві прикордонні громади на півночі Сумської області. Під ворожим вогнем опинилися Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади.

Українські Національні Новини

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