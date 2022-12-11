ВСУ отразили атаки россиян в районе 11 населенных пунктов Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Генштаб в утренней сводке сообщил, что военные Украины отразили атаки российской армии в районе 11 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, пишет УНН.
Детали
Начались 291 день русского широкомасштабного вторжения.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Андреевка, Краснопоповка, Жиливка, Серебрянское и Белогоровка в Луганской области и Верхнекамянское, Соледар, Бахмутское, Подгородное и Бахмут в Донецкой области
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 3 пункта управления и 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
Добавим
В течение дня россияне обстреляли две пограничные общины на севере Сумской области. Под вражеским огнем оказались Зноб-Новгородская и Середино-Будская общины.