За добу окупанти обстріляли дві громади Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Протягом дня росіяни обстріляли дві прикордонні громади на півночі Сумської області. Під ворожим вогнем опинилися Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади.
Про це у своєму Telegram повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, пише УНН.
Деталі
▪️ У Зноб-Новгородській громаді армійці вдарили з мінометів. Було 10 розривів мін. Росіяни били саме в той час, коли відбувалися поховання. Ворог обстріляв подвір'я та дорогу біля будинку покійного. Люди встигли сховатися в укриття.
▪️ Середино-Будська громада: було 5 прильотів зі ствольної артилерії по прикордонному селу.
Додамо
Окупанти дронами вночі атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. За словами Президента України Володимира Зеленського, понад 1,5 млн людей залишилися без світла.