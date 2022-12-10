За добу окупанти обстріляли дві громади Сумщини

Деталі

▪️ У Зноб-Новгородській громаді армійці вдарили з мінометів. Було 10 розривів мін. Росіяни били саме в той час, коли відбувалися поховання. Ворог обстріляв подвір'я та дорогу біля будинку покійного. Люди встигли сховатися в укриття.

▪️ Середино-Будська громада: було 5 прильотів зі ствольної артилерії по прикордонному селу.

Додамо

Окупанти дронами вночі атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. За словами Президента України Володимира Зеленського, понад 1,5 млн людей залишилися без світла.