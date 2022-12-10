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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23825 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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За добу окупанти обстріляли дві громади Сумщини

За добу окупанти обстріляли дві громади Сумщини

Київ • УНН

 • 739137 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Протягом дня росіяни обстріляли дві прикордонні громади на півночі Сумської області. Під ворожим вогнем опинилися Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади.

Про це у своєму Telegram повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, пише УНН.

Деталі

▪️ У Зноб-Новгородській громаді армійці вдарили з мінометів. Було 10 розривів мін. Росіяни били саме в той час, коли відбувалися поховання. Ворог обстріляв подвір'я та дорогу біля будинку покійного. Люди встигли сховатися в укриття.

▪️ Середино-Будська громада: було 5 прильотів зі ствольної артилерії по прикордонному селу.

Додамо

Окупанти дронами вночі атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. За словами Президента України Володимира Зеленського, понад 1,5 млн людей залишилися без світла.

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