За сутки оккупанты обстреляли две общины Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В течение дня россияне обстреляли две пограничные общины на севере Сумской области. Под вражеским огнем оказались Зноб-Новгородская и Середино-Будская общины.
Об этом в своем Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, пишет УНН.
Детали
▪️ В Зноб-Новгородской общине армейцы ударили из минометов. Было 10 разрывов мин. Русские избивали именно в то время, когда происходили захоронения. Враг обстрелял двор и дорогу у дома покойного. Люди успели скрыться в укрытии.
▪️ Середино-Будская община: было 5 прилетов из ствольной артиллерии по приграничной деревне.
Добавим
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