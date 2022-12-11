Рашисты обстреляли Куцурубскую общину в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram сообщил об обстрелах в Николаевском районе. Оккупанты запустили снаряды в сторону Куцурубской общины, пишет УНН.
Детали
По информации районных военных администраций в Николаевском районе вчера, 10 декабря, в 22:20 враг наносил удары с РСЗО по открытой территории населенного пункта Куцурубской общины. Разрушений и пострадавших нет.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Добавим
Российская оккупационная армия в ночь на 11 декабря обстреляла Никопольский район, где оставила после себя изуродованные дома и электросети.