Рашисты обстреляли Куцурубскую общину в Николаевской области

Детали

По информации районных военных администраций в Николаевском районе вчера, 10 декабря, в 22:20 враг наносил удары с РСЗО по открытой территории населенного пункта Куцурубской общины. Разрушений и пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Добавим

Российская оккупационная армия в ночь на 11 декабря обстреляла Никопольский район, где оставила после себя изуродованные дома и электросети.