Миколаївщина: окупанти знову обстріляли акваторію Очаківської громади
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Російські окупанти вчора, 11 грудня, та вночі 12 грудня обстріляли акваторію Очаківської громади Миколаївської області. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма у Telegram.
Деталі
За даними голови ОВА, обстріли фіксували в Миколаївському районі, ситуація станом на 12 грудня наступна:
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- Вчора, 11 грудня, о 12:27 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
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- Також вчора, 11 грудня, орієнтовно о 23:50 внаслідок ворожого обстрілу одного з населених пунктів Куцурубської громади зруйновано господарське приміщення, пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури, житлові будинки. Постраждалих немає.
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- Вночі, 12 грудня, о 00:10 ворог завдавав мінометний обстріл по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
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У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо
За інформацією Миколаївської ОВА, 10 грудня загарбники завдали ударів з РСЗВ по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає.