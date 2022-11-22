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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Кінбурнську косу поки контролює ворог – Сили оборони півдня

Кінбурнську косу поки контролює ворог – Сили оборони півдня

Київ • УНН

 • 466676 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Поки Кінбурнська коса перебуває під контролем російських окупантів, військова операція з її звільнення триває. Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає УНН.

Цитата

"Зараз там перебувають сили ворога, і ми продовжуємо військову операцію. Тому якщо й створювати навколо якийсь шум, то це дозволено тільки морю. І нехай шторм зараз допоможе змити ворога з неї. Як тільки коса буде звільнена чи дійсно будуть суттєві результати щодо цієї роботи, тоді ми відзвітуємо", – повідомила Гуменюк.

Нагадаємо

ЗСУ знищили на Кінбурнській косі один з районів зосередження сил російської армії.

Для повної деокупації Миколаївщини потрібно звільнити три населені пункти на Кінбурнській косі.

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