Кінбурнську косу поки контролює ворог – Сили оборони півдня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Поки Кінбурнська коса перебуває під контролем російських окупантів, військова операція з її звільнення триває. Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає УНН.
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"Зараз там перебувають сили ворога, і ми продовжуємо військову операцію. Тому якщо й створювати навколо якийсь шум, то це дозволено тільки морю. І нехай шторм зараз допоможе змити ворога з неї. Як тільки коса буде звільнена чи дійсно будуть суттєві результати щодо цієї роботи, тоді ми відзвітуємо", – повідомила Гуменюк.
Нагадаємо
ЗСУ знищили на Кінбурнській косі один з районів зосередження сил російської армії.
Для повної деокупації Миколаївщини потрібно звільнити три населені пункти на Кінбурнській косі.