Кинбурнскую косу пока контролирует враг – Силы обороны юга
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Пока Кинбурнская коса находится под контролем российских оккупантов, военная операция по ее освобождению продолжается. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.
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"Сейчас там находятся силы врага, и мы продолжаем военную операцию. Поэтому если и создавать вокруг какой-то шум, то это разрешено только морю. И пусть шторм сейчас поможет смыть врага с нее. Как только коса будет освобождена или действительно будут существенные результаты относительно этой работы, тогда мы отчитаемся", – сообщила Гуменюк.
Напомним
ВСУ уничтожили на Кинбурнской косе один из районов сосредоточения сил российской армии.
Для полной деоккупации Николаевской области нужно освободить три населенных пункта на Кинбурнской косе.