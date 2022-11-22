Кинбурнскую косу пока контролирует враг – Силы обороны юга

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"Сейчас там находятся силы врага, и мы продолжаем военную операцию. Поэтому если и создавать вокруг какой-то шум, то это разрешено только морю. И пусть шторм сейчас поможет смыть врага с нее. Как только коса будет освобождена или действительно будут существенные результаты относительно этой работы, тогда мы отчитаемся", – сообщила Гуменюк.

Напомним

ВСУ уничтожили на Кинбурнской косе один из районов сосредоточения сил российской армии.

Для полной деоккупации Николаевской области нужно освободить три населенных пункта на Кинбурнской косе.