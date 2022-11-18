На Кінбурнському півострові ЗСУ знищили пункт базування військ РФ — ОК "Південь"

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"Знищено сім російських військових та дві одиниці техніки. Це саме той осередок, який обстрілював буксири і зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані. Зруйновано повністю цей пункт базування", — повідомила Наталія Гуменюк.

Стосовно корабельного угруповування Чорноморського флоту РФ, речниця розповіла, що станом на вечір 18 листопада в Чорному морі чергує один підводний човен на якому 4 ракети "Калібр". Але напоготові є два надводних ракетоносії, які в попередні дні оперативно приєднувалися до корабельного угруповання у відкритому морі і наносили ураження.

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Віталій Кім повідомляв, що російські військові досі перебувають на Кінбурнській косі у Миколаївській області.