Російські війська досі перебувають на Кінбурнській косі – Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Російські військові досі перебувають на Кінбурнській косі у Миколаївській області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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Так, відповідаючи на питання, чи можна зараз говорити про події на цій території, Кім відповів:
“Не можемо говорити. Там присутні російські війська. Тому це питання часу. Але зараз можна цю тему залишити на певний час і не очікувати що щось зміниться”, – сказав Кім.
Доповнення
Народний депутат України, військовий ЗСУ Роман Костенко повідомив, що місто Снігурівка звільнене нашими силами, і що "це останнє місто, яке утримувалося противником, у Миколаївській області. Тому, ми можемо сказати, що Миколаївська область повністю звільнена".