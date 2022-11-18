Російські війська досі перебувають на Кінбурнській косі – Кім

Деталі

Так, відповідаючи на питання, чи можна зараз говорити про події на цій території, Кім відповів:

“Не можемо говорити. Там присутні російські війська. Тому це питання часу. Але зараз можна цю тему залишити на певний час і не очікувати що щось зміниться”, – сказав Кім.

Доповнення

Народний депутат України, військовий ЗСУ Роман Костенко повідомив, що місто Снігурівка звільнене нашими силами, і що "це останнє місто, яке утримувалося противником, у Миколаївській області. Тому, ми можемо сказати, що Миколаївська область повністю звільнена".