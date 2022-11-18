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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Російські війська досі перебувають на Кінбурнській косі – Кім

Російські війська досі перебувають на Кінбурнській косі – Кім

Київ • УНН

 • 640078 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Російські військові досі перебувають на Кінбурнській косі у Миколаївській області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

Так, відповідаючи на питання, чи можна зараз говорити про події на цій території, Кім відповів:

“Не можемо говорити. Там присутні російські війська. Тому це питання часу. Але зараз можна цю тему залишити на певний час і не очікувати що щось зміниться”, – сказав Кім.

Доповнення

Народний депутат України, військовий ЗСУ Роман Костенко повідомив, що місто Снігурівка звільнене нашими силами, і що "це останнє місто, яке утримувалося противником, у Миколаївській області. Тому, ми можемо сказати, що Миколаївська область повністю звільнена".

Українські Національні Новини

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