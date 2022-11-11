На Миколаївщині досі окупованою залишається територія Кінбурнської коси - Кім

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"У нас є ще Кінбурнська коса, яка знаходиться навпроти Очакова через Дніпровсько-Бузький лиман, там ще є орки. Але більшість територій вже звільнено. Зараз ми готуємо туди каравани з гуманітарною допомогою, розгортаємо адміністрації військові в звільнених населених пунктах. Станом на зараз триває зачистка", - розповів Кім.

Доповнення

Народний депутат України, військовий ЗСУ Роман Костенко повідомив, що місто Снігурівка звільнене нашими силами, і що "е останнє місто, яке утримувалося противником, у Миколаївській області. Тому, ми можемо сказати, що Миколаївська область повністю звільнена".

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що на деокупованих територіях області є багато ворожих мін, вже є жертви.