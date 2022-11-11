В Николаевской области до сих пор оккупированной остается территория Кинбурнской косы - Ким

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“У нас есть еще Кинбурнская коса, которая находится напротив Очакова через Днепровско-Бугский лиман, там еще есть орки. Но большинство территорий уже освобождены. Сейчас мы готовим туда караваны с гуманитарной помощью, разворачиваем администрации военные в освобожденных населенных пунктах. Сейчас идет зачистка", - рассказал Ким.

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Народный депутат Украины, военный ВСУ Роман Костенко сообщил, что город Снигиревка освобожден нашими силами, и что "это последний город, который удерживался противником, в Николаевской области. Поэтому, мы можем сказать, что Николаевская область полностью освобождена".

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что на деоккупированных территориях области есть много вражеских мин, уже есть жертвы.