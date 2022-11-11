На звільнених територіях Миколаївщини багато мін, вже є жертви – Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що на деокупованих територіях області є багато ворожих мін. Про це повідомляє УНН із посиланням на його Telegram.
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"Дуже багато мін на звільнених територіях та населених пунктах. Не лазьте без діла. Є жертви", – написав Кім.
Нагадаємо
Віталій Кім закликав жителів деокупованих населених пунктів Миколаївської області поки що зачекати з поверненням, тому що потрібно провести фільтрацію та перевірити, чи не заміновані будинки.