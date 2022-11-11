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На звільнених територіях Миколаївщини багато мін, вже є жертви – Кім

На звільнених територіях Миколаївщини багато мін, вже є жертви – Кім

Київ • УНН

 • 198165 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що на деокупованих територіях області є багато ворожих мін. Про це повідомляє УНН із посиланням на його Telegram.

Цитата

"Дуже багато мін на звільнених територіях та населених пунктах. Не лазьте без діла. Є жертви", – написав Кім.

Нагадаємо

Віталій Кім закликав жителів деокупованих населених пунктів Миколаївської області поки що зачекати з поверненням, тому що потрібно провести фільтрацію та перевірити, чи не заміновані будинки. 

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