На звільнених територіях Миколаївщини багато мін, вже є жертви – Кім

Цитата

"Дуже багато мін на звільнених територіях та населених пунктах. Не лазьте без діла. Є жертви", – написав Кім.

Нагадаємо

Віталій Кім закликав жителів деокупованих населених пунктів Миколаївської області поки що зачекати з поверненням, тому що потрібно провести фільтрацію та перевірити, чи не заміновані будинки.