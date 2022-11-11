На освобожденных территориях Николаевской области много мин, уже есть жертвы – Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что на деоккупированных территориях области есть много вражеских мин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его Telegram.
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"Очень много мин на освобожденных территориях и населенных пунктах. Не лазьте без дела. Есть жертвы", – написал Ким.
Напомним
Виталий Ким призвал жителей деоккупированных населенных пунктов Николаевской области пока подождать с возвращением, потому что нужно провести фильтрацию и проверить, не заминированы ли дома.