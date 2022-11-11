На освобожденных территориях Николаевской области много мин, уже есть жертвы – Ким

Цитата

"Очень много мин на освобожденных территориях и населенных пунктах. Не лазьте без дела. Есть жертвы", – написал Ким.

Напомним

Виталий Ким призвал жителей деоккупированных населенных пунктов Николаевской области пока подождать с возвращением, потому что нужно провести фильтрацию и проверить, не заминированы ли дома.