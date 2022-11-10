Миколаївщина повністю звільнена від окупантів - військові ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Народний депутат України, військовий ЗСУ Роман Костенко повідомив, що Миколаївська область повністю звільнена від окупантів, передає УНН.
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За словами нардепа, місто Снігурівка звільнене нашими силами оборони і наразі проходить зачистка - "наші хлопці беруть його повністю під контроль".
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"Це останнє місто, яке утримувалося противником, у Миколаївській області. Тому, ми можемо сказати, що Миколаївська область повністю звільнена. Наші сили оборони продовжують звільняти міста і селища Херсонської області", - резюмував Костенко.
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Наразі офіційного підтвердження від Генерального штабу немає. Також слід зазначити, що до Миколаївської області входить Кінбурнська Коса, яка знаходиться на лівому березі Дніпра і все ще окупована.
У той же час голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав жителів Снігурівки та інших населених пунктів поки що почекати з поверненням. Треба провести фільтрацію та перевірити, чи не заміновані будинки. До тих пір, поки це не буде зроблено, повертатися небезпечно.