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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Миколаївщина повністю звільнена від окупантів - військові ЗСУ

Миколаївщина повністю звільнена від окупантів - військові ЗСУ

Київ • УНН

 • 386769 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Народний депутат України, військовий ЗСУ Роман Костенко повідомив, що Миколаївська область повністю звільнена від окупантів, передає УНН.

Деталі

За словами нардепа, місто Снігурівка звільнене нашими силами оборони і наразі проходить зачистка - "наші хлопці беруть його повністю під контроль".

Цитата

"Це останнє місто, яке утримувалося противником, у Миколаївській області. Тому, ми можемо сказати, що Миколаївська область повністю звільнена. Наші сили оборони продовжують звільняти міста і селища Херсонської області", - резюмував Костенко.

Додамо

Наразі офіційного підтвердження від Генерального штабу немає. Також слід зазначити, що до Миколаївської області входить Кінбурнська Коса, яка знаходиться на лівому березі Дніпра і все ще окупована.

У той же час голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав жителів Снігурівки та інших населених пунктів поки що почекати з поверненням. Треба провести фільтрацію та перевірити, чи не заміновані будинки. До тих пір, поки це не буде зроблено, повертатися небезпечно.

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