Миколаївщина повністю звільнена від окупантів - військові ЗСУ

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За словами нардепа, місто Снігурівка звільнене нашими силами оборони і наразі проходить зачистка - "наші хлопці беруть його повністю під контроль".

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"Це останнє місто, яке утримувалося противником, у Миколаївській області. Тому, ми можемо сказати, що Миколаївська область повністю звільнена. Наші сили оборони продовжують звільняти міста і селища Херсонської області", - резюмував Костенко.

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Наразі офіційного підтвердження від Генерального штабу немає. Також слід зазначити, що до Миколаївської області входить Кінбурнська Коса, яка знаходиться на лівому березі Дніпра і все ще окупована.

У той же час голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав жителів Снігурівки та інших населених пунктів поки що почекати з поверненням. Треба провести фільтрацію та перевірити, чи не заміновані будинки. До тих пір, поки це не буде зроблено, повертатися небезпечно.