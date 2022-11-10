Николаевщина полностью освобождена от оккупантов – военные ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Народный депутат Украины, военный ВСУ Роман Костенко сообщил, что Николаевская область полностью освобождена от оккупантов, передает УНН.
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По словам нардепа, город Снигиревка освобожден нашими силами обороны и сейчас проходит зачистка - "наши ребята берут его полностью под контроль".
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"Это последний город, который удерживался противником, в Николаевской области. Поэтому мы можем сказать, что Николаевская область полностью освобождена. Наши силы обороны продолжают освобождать города и поселки Херсонской области", - резюмировал Костенко.
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Пока официального подтверждения от Генерального штаба нет. Также надо отметить, что в Николаевскую область входит Кинбурнская Коса, которая находится на левом берегу Днепра и все еще оккупирована.
В то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей Снигиревки и других населенных пунктов пока подождать с возвращением. Надо провести фильтрацию и проверить, не заминированы ли дома. До тех пор пока это не будет сделано, возвращаться опасно.