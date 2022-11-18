На Кинбурнском полуострове ВСУ уничтожили пункт базирования войск РФ - ОК "Юг"

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"Уничтожены семь российских военных и две единицы техники. Это именно та ячейка, которая обстреливала буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане. Разрушен полностью этот пункт базирования", — сообщила Наталья Гуменюк.

Относительно корабельной группировки Черноморского флота РФ, спикер рассказала, что по состоянию на вечер 18 ноября в Черном море дежурит одна подводная лодка на которой 4 ракеты "Калибр". Но наготове есть две надводные ракетоносители, которые в предыдущие дни оперативно присоединялись к корабельной группировке в открытом море и наносили поражение.

Напомним

Виталий Ким сообщал, что российские военные до сих пор находятся на Кинбурнской косе в Николаевской области.