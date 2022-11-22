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Для повної деокупації Миколаївщини потрібно звільнити три населені пункти – Кім

Для повної деокупації Миколаївщини потрібно звільнити три населені пункти – Кім

Київ • УНН

 • 419798 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Для повної деокупації Миколаївщини потрібно звільнити від російських військ три населені пункти на Кінбурнській косі. Про це в Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.

Цитата

"У нас залишилося три населені пункти на Кінбурнській косі, щоб ми юридично вийшли зі стану області, що воює", – скзаав Кім.

Додамо

21 листопада начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що на Кінбурнській косі триває військова операція в режимі тиші.

Нагадаємо

У звільненій 10 листопада Снігурівці Миколаївської області відновили мобільний зв’язок. А 15 листопада вперше за час повномасштабної війни до Миколаєва прибув пасажирський потяг.

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