Для повної деокупації Миколаївщини потрібно звільнити три населені пункти – Кім

Цитата

"У нас залишилося три населені пункти на Кінбурнській косі, щоб ми юридично вийшли зі стану області, що воює", – скзаав Кім.

Додамо

21 листопада начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що на Кінбурнській косі триває військова операція в режимі тиші.

Нагадаємо

У звільненій 10 листопада Снігурівці Миколаївської області відновили мобільний зв’язок. А 15 листопада вперше за час повномасштабної війни до Миколаєва прибув пасажирський потяг.