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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 37999 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 62466 перегляди

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Кім: у нещодавно звільненій Снігурівці відновили мобільний зв’язок

Кім: у нещодавно звільненій Снігурівці відновили мобільний зв’язок

Київ • УНН

 • 275502 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у нещодавно звільненому від російських окупантів місті Снігурівка відновили мобільний зв’язок, пише УНН.

Цитата

«У Снігурівці з’явився мобільний зв’язок!», – поділився радісною звісткою Кім.

Деталі

10 листопада Сили оборони України звільнили місто Снігурівка Миколаївської області. Інформацію про це оприлюднили військові розвідувального батальйону у своєму зверненні. Також, повідомлення про звільнення населеного пункту опублікували на офіційній Facebook сторінці Снігурівської об'єднаної територіальної громади.

Нагадаємо

В центрі Херсону вже працює LTE від українського мобільного оператора Київстар.

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