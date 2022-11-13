Кім: у нещодавно звільненій Снігурівці відновили мобільний зв’язок
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у нещодавно звільненому від російських окупантів місті Снігурівка відновили мобільний зв’язок, пише УНН.
Цитата
«У Снігурівці з’явився мобільний зв’язок!», – поділився радісною звісткою Кім.
Деталі
10 листопада Сили оборони України звільнили місто Снігурівка Миколаївської області. Інформацію про це оприлюднили військові розвідувального батальйону у своєму зверненні. Також, повідомлення про звільнення населеного пункту опублікували на офіційній Facebook сторінці Снігурівської об'єднаної територіальної громади.
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