Кім: у нещодавно звільненій Снігурівці відновили мобільний зв’язок

Цитата

«У Снігурівці з’явився мобільний зв’язок!», – поділився радісною звісткою Кім.

Деталі

10 листопада Сили оборони України звільнили місто Снігурівка Миколаївської області. Інформацію про це оприлюднили військові розвідувального батальйону у своєму зверненні. Також, повідомлення про звільнення населеного пункту опублікували на офіційній Facebook сторінці Снігурівської об'єднаної територіальної громади.

Нагадаємо

В центрі Херсону вже працює LTE від українського мобільного оператора Київстар.