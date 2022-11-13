Ким: в недавно освобожденной Снегиревке возобновили мобильную связь

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«В Снегиревке появилась мобильная связь!», – поделился радостным известием Ким.

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10 ноября Силы обороны Украины освободили город Снигиревка Николаевской области. Информацию об этом обнародовали военные разведывательного батальона в своем обращении. Также, сообщения об увольнении населенного пункта опубликовали на официальной Facebook странице Снигиревской объединенной территориальной общины.

Напомним

В центре Херсона уже работает LTE от украинского мобильного оператора Киевстар.