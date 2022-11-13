Ким: в недавно освобожденной Снегиревке возобновили мобильную связь
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в недавно освободившемся от российских оккупантов городе Снигиревка восстановили мобильную связь, пишет УНН.
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«В Снегиревке появилась мобильная связь!», – поделился радостным известием Ким.
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10 ноября Силы обороны Украины освободили город Снигиревка Николаевской области. Информацию об этом обнародовали военные разведывательного батальона в своем обращении. Также, сообщения об увольнении населенного пункта опубликовали на официальной Facebook странице Снигиревской объединенной территориальной общины.
Напомним
В центре Херсона уже работает LTE от украинского мобильного оператора Киевстар.