Для полной деоккупации Николаевской области нужно освободить три населенных пункта – Ким

Цитата

"У нас осталось три населенных пункта на Кинбурнской косе, чтобы мы юридически вышли из состояния воюющей области", – сказал Ким.

Добавим

21 ноября начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что на Кинбурнской косе продолжается военная операция в режиме тишины.

Напомним

В освобожденной 10 ноября Снигиревке Николаевской области возобновили мобильную связь. А 15 ноября впервые за время полномасштабной войны в Николаев прибыл пассажирский поезд.