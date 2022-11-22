Для полной деоккупации Николаевской области нужно освободить три населенных пункта – Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Для полной деоккупации Николаевской области нужно освободить от российских войск три населенных пункта на Кинбурнской косе. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.
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"У нас осталось три населенных пункта на Кинбурнской косе, чтобы мы юридически вышли из состояния воюющей области", – сказал Ким.
Добавим
21 ноября начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что на Кинбурнской косе продолжается военная операция в режиме тишины.
Напомним
В освобожденной 10 ноября Снигиревке Николаевской области возобновили мобильную связь. А 15 ноября впервые за время полномасштабной войны в Николаев прибыл пассажирский поезд.