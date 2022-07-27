Миколаїв вранці знову обстріляв ворог: Кім розповів про наслідки

Цитата

"Зранку, 27 липня, близько 06:20, Миколаїв знову було обстріляно. За попередньою інформацією, потрапляння були у промислову зону та ремонтне підприємство. Також пошкоджено будівлю та приватний автотранспорт. Попередньо без жертв та постраждалих", - повідомив Кім у Telegram.

Детальна інформація уточнюється.

Деталі

Що стосується ситуації по районах, то, за даними голови ОВА, вона наступна:

Миколаївський район:



Вчора, 26 липня, о 10:25 внаслідок ворожих обстрілів в селаі Шевченкове Шевченківської громади виникла пожежа господарчої будівлі та частково зруйновано житловий будинок. Постраждалих немає.



Також внаслідок обстрілів, 26 липня, у селі Котляреве Шевченківської громади горіли поля ячменю та пшениці. Постраждалих немає.



Після ворожих обстрілів, вчора, 26 липня у селі Стара Богданівка Радсадівської громади виникло загоряння сухої трави.



Також, 26 липня, у селі Лимани Галицинівської громади відбулося займання пшеничного поля.



Вночі, 27 липня, орієнтовно о 02:50 обстрілів зазнало селище Весняне Веснянської громади. Внаслідок чого виникла пожежа господарчої будівлі. Також пошкоджено біля восьми приватних житлових будинків та дві легкові автівки.



Баштанський район:



Вчора, 26 липня, орієнтовно о 16:00 обстрілів зазнало село Широке Широківської громади. Зруйновані мережі електроопор та було влучання в домогосподарство. Постраждалих немає.



Також орієнтовно о 02:00, 27 липня, були обстріли поза межами села Широке. Постраждалих немає.



Тривають обстріли територій та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування. Так, 26 липня у селищі Березнегувате внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникло загоряння сухої трави.



Також протягом минулої доби під вогнем опинилися села Лепетиха та Кавказ Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих відсутня. Пошкоджені житлові будинки.



У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

На Миколаївщині ЗСУ знищили російські дрони, які атакували українські позиції.