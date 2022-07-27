Миколаїв вранці знову обстріляв ворог: Кім розповів про наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Миколаїв сьогодні вранці знову обстріляли російські окупанти, є влучання, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Зранку, 27 липня, близько 06:20, Миколаїв знову було обстріляно. За попередньою інформацією, потрапляння були у промислову зону та ремонтне підприємство. Також пошкоджено будівлю та приватний автотранспорт. Попередньо без жертв та постраждалих", - повідомив Кім у Telegram.
Детальна інформація уточнюється.
Деталі
Що стосується ситуації по районах, то, за даними голови ОВА, вона наступна:
Миколаївський район:
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- Вчора, 26 липня, о 10:25 внаслідок ворожих обстрілів в селаі Шевченкове Шевченківської громади виникла пожежа господарчої будівлі та частково зруйновано житловий будинок. Постраждалих немає.
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- Також внаслідок обстрілів, 26 липня, у селі Котляреве Шевченківської громади горіли поля ячменю та пшениці. Постраждалих немає.
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- Після ворожих обстрілів, вчора, 26 липня у селі Стара Богданівка Радсадівської громади виникло загоряння сухої трави.
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- Також, 26 липня, у селі Лимани Галицинівської громади відбулося займання пшеничного поля.
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- Вночі, 27 липня, орієнтовно о 02:50 обстрілів зазнало селище Весняне Веснянської громади. Внаслідок чого виникла пожежа господарчої будівлі. Також пошкоджено біля восьми приватних житлових будинків та дві легкові автівки.
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Баштанський район:
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- Вчора, 26 липня, орієнтовно о 16:00 обстрілів зазнало село Широке Широківської громади. Зруйновані мережі електроопор та було влучання в домогосподарство. Постраждалих немає.
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- Також орієнтовно о 02:00, 27 липня, були обстріли поза межами села Широке. Постраждалих немає.
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- Тривають обстріли територій та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування. Так, 26 липня у селищі Березнегувате внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникло загоряння сухої трави.
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- Також протягом минулої доби під вогнем опинилися села Лепетиха та Кавказ Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих відсутня. Пошкоджені житлові будинки.
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У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
На Миколаївщині ЗСУ знищили російські дрони, які атакували українські позиції.