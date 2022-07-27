Николаев утром снова обстрелял враг: Ким рассказал о последствиях

Цитата

"Утром, 27 июля, около 06:20, Николаев снова был обстрелян. По предварительной информации, попадание было в промышленную зону и ремонтное предприятие. Также повреждено здание и частный автотранспорт. Предварительно без жертв и пострадавших", - сообщил Ким в Telegram.

Подробная информация уточняется.

Детали

Что касается ситуации по районам, то, по данным главы ОВА, она следующая:

Николаевский район:



Вчера, 26 июля, в 10:25 в результате вражеских обстрелов в селе Шевченково Шевченковской громады возник пожар хозяйственного здания и частично разрушен жилой дом. Пострадавших нет.



Также в результате обстрелов, 26 июля, в селе Котлярово Шевченковской громады горели поля ячменя и пшеницы. Пострадавших нет.



После вражеских обстрелов, вчера, 26 июля в селе Старая Богдановка Радсадовской громады возникло возгорание сухой травы.



Также, 26 июля, в селе Лиманы Галицыновской громады произошло возгорание пшеничного поля.



Ночью, 27 июля, ориентировочно в 02:50 обстрелов подвергся поселок Весняное Веснянской громады. В результате возник пожар хозяйственного здания. Также повреждены около восьми частных жилых домов и два легковых автомобиля.



Баштанский район:



Вчера, 26 июля, ориентировочно в 16:00 обстрелов подверглось село Широкое Широковской громады. Разрушены сети электросопротивлений и попадание в домохозяйство. Пострадавших нет.



Также ориентировочно в 02:00, 27 июля, были обстрелы вне села Широкое. Пострадавших нет.



Продолжаются обстрелы территорий и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады по линии разграничения. Так, 26 июля в поселке Березнеговатое в результате попадания боеприпасов и их обломков возникло возгорание сухой травы.



Также за прошедшие сутки под огнем оказались села Лепетиха и Кавказ Березнеговатской громады. Информация о пострадавших отсутствует. Повреждены жилые дома.



В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

В Николаевской области ВСУ уничтожили российские дроны, которые атаковали украинские позиции.