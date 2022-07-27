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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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На Миколаївщині ЗСУ знищили російські дрони, які атакували українські позиції

На Миколаївщині ЗСУ знищили російські дрони, які атакували українські позиції

Київ • УНН

 • 172170 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що у Миколаївській області ЗСУ знищили російські дрони, які атакували українські позиції. Про це інформує УНН.

Деталі

У Миколаївській області окупанти намагалися провести повітряну розвідку і позбавився дрона-розвідника "Елерон-3", до того ж застосовував дрон-камікадзе.

Цитата

"При спробі застосувати дрон-камікадзе типу “Лансет”, яким намагався атакувати радіолокаційну станцію, летючого агресора було знищено стрілецькою зброєю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Окупанти намагалися відновити контроль на напрямку Брускінське - Білогірка, що на півдні України.

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