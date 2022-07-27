В Николаевской области ВСУ уничтожили российские дроны, атаковавшие украинские позиции

Детали

В Николаевской области оккупанты пытались провести воздушную разведку и лишился дрона-разведчика "Элерон-3", к тому же применял дрон-камикадзе.

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"При попытке применить дрон-камикадзе типа “Лансет”, которым пытался атаковать радиолокационную станцию, летающий агрессор был уничтожен стрелковым оружием", - говорится в сообщении.

Напомним

Оккупанты пытались восстановить контроль на направлении Брускинское – Белогорка, что на юге Украины.