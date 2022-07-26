"Ми за обов’язково будемо бити у відповідь, хоч би що там брехало про удари російське міністерство оборони", - Зеленський

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Під час звернення Президент згадав про сьогоднішні обстріли Одеської області, де окупанти знову вдарили ракетами по звичайних будинках.

Як підкреслив Глава держави, це ракетами, які призначені для знищення військових кораблів та інших значних цілей, але ворог такою важкою зброєю руйнує звичайні приватні сектори поблизу моря, де жили та відпочивали цивільні.

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"І ми за це будемо обов’язково бити у відповідь, хоч би що там брехало про такі удари російське міністерство оборони. Постійний російський терор Харкова й області, Миколаєва, міст і сіл Запорізької області, Дніпропетровщини, Донбасу, прикордонних районів Сумщини й Чернігівщини – все це окупантам просто так не минеться", - заявив Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що Україна має повернути захоплені росією території впродовж наступних 3-6 тижнів.