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"Мы обязательно будем бить в ответ, что бы там ни лгало об ударах российское министерство обороны", - Зеленский

Киев • УНН

 • 195525 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский прокомментировал российские обстрелы по городам Украины за сегодня и заявил, что Украина будет "бить в ответ" российским ракетам и лжи минобороны россии. Об этом информирует УНН.

Детали

Во время обращения Президент вспомнил о сегодняшних обстрелах Одесской области, где оккупанты снова ударили ракетами по обычным домам.

Как подчеркнул Глава государства, это ракеты предназначенные для уничтожения военных кораблей и других значительных целей, но враг таким тяжелым оружием разрушает обычные частные секторы вблизи моря, где жили и отдыхали гражданские.

Цитата

"И мы за это будем обязательно’обязательно бить в ответ, что бы там ни лгало о таких ударах российское министерство обороны. Постоянный российский террор Харькова и области, Николаева, городов и сел Запорожской, Днепропетровской областях, Донбасса и пограничных районов Сумской и Черниговской областей – все это оккупантам просто так не пройдет", - заявил Зеленский.

Напомним

Зеленский заявил, что Украина должна вернуть захваченные россией территории в течение следующих 3-6 недель.

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