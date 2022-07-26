"Мы обязательно будем бить в ответ, что бы там ни лгало об ударах российское министерство обороны", - Зеленский

Детали

Во время обращения Президент вспомнил о сегодняшних обстрелах Одесской области, где оккупанты снова ударили ракетами по обычным домам.

Как подчеркнул Глава государства, это ракеты предназначенные для уничтожения военных кораблей и других значительных целей, но враг таким тяжелым оружием разрушает обычные частные секторы вблизи моря, где жили и отдыхали гражданские.

Цитата

"И мы за это будем обязательно’обязательно бить в ответ, что бы там ни лгало о таких ударах российское министерство обороны. Постоянный российский террор Харькова и области, Николаева, городов и сел Запорожской, Днепропетровской областях, Донбасса и пограничных районов Сумской и Черниговской областей – все это оккупантам просто так не пройдет", - заявил Зеленский.

Напомним

Зеленский заявил, что Украина должна вернуть захваченные россией территории в течение следующих 3-6 недель.