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"Ми обираємо Європу": грузини вийшли на мітинг на підтримку заявки на членство в ЄС

"Ми обираємо Європу": грузини вийшли на мітинг на підтримку заявки на членство в ЄС

Київ • УНН

 • 170204 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Грузини влаштували новий масовий мітинг із вимогою відставки уряду через те, що він не зміг офіційно забезпечити висування кандидатури країни на членство в Європейському Союзі. Про це УНН пише з посиланням на Еuractiv.

Деталі

Країна перебуває у лещатах масових протестів з того часу, як наприкінці червня лідери ЄС вирішили відкласти розгляд заявки Тбілісі на членство до радикальних політичних реформ.

Найбільші за останні десятиліття демонстрації, під час яких 20 червня на вулиці вийшли щонайменше 120 000 осіб, організовуються провідними продемократичними групами та підтримуються опозиційними партіями. Правляча партія зі свого боку, звинуватила опозицію у "планах повалення влади шляхом організації антиурядових мітингів".

Понад 35 000 демонстрантів зібралися біля будівлі парламенту Грузії, заблокувавши рух на головній магістралі грузинської столиці Тбілісі.

Розмахуючи прапорами Грузії та ЄС, демонстранти співали національний гімн, багато хто тримав у руках плакати із написом "Ми — Європа".

Доповнення

Грузія подала заявку на членство в ЄС разом з Україною та Молдовою за кілька днів після того, як росія 24 лютого вторглася до України. 23 червня лідери ЄС офіційно надали статус кандидатів Києву та Кишиневу, але заявили, що Тбілісі може стати офіційним кандидатом лише після вирішення невирішених питань.

Проте лідери ЄС "визнали європейську перспективу Грузії" - крок, який президент Саломе Зурабішвілі назвала "історичним".

Прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що його уряд "мобілізований" для своєчасного виконання вимог ЄС, "щоб ми якнайшвидше отримали статус кандидата".

Умови ЄС включають припинення політичної поляризації, покращення свободи преси та судів, виборчі реформи та "деолігархізацію".

Уряд правлячої партії "Грузинська мрія" зіткнувся з зростаючою міжнародною критикою у зв'язку з передбачуваним відступом від демократії, що завдав серйозної шкоди зв'язкам Тбілісі з Брюсселем.

Плани вступу до НАТО та ЄС закріплені в конституції Грузії та, згідно з опитуваннями громадської думки, підтримуються не менше 80% населення.

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